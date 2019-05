È morto Michele Pistillo, l'ex deputato e senatore sanseverese del Partito Comunista

Nato a San Severo ma residente da molto tempo a Roma, Michele Pistillo, ex deputato e senatore del Partito Comunista Italiano, è morto all'età di 92 anni.

Questo il cordoglio del Partito Democratico di Capitanata

"La morte del compagno Michele Pistillo addolora l'intera comunità del Partito Democratico foggiano. Politico di rara intelligenza e cultura, fu deputato, senatore e parlamentare europeo con al centro della sua azione istituzionale il riscatto del Mezzogiorno e della sua gente. Ciò anche in ragione della passione per la storia e per gli approfonditi studi su Giuseppe Di Vittorio, tanto puntuali e raffinati da farne un riferimento nella comunità degli storici studiosi del movimento bracciantile e operaio.

La sua lezione di coerenza e impegno deve ispirarci in questo difficile frangente politico e sostenere l'impegno che siamo chiamati a profondere per affermare i valori a fondamento dell'Italia repubblicana ed europeista"