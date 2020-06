Addio a Franco Galasso, il medico ex presidente della provincia di Foggia e del Coni di Capitanata

Addio a Franco Galasso, ex presidente della Provincia di Foggia dal 1971 al 1976. Questo il commento del numero uno di Palazzo Dogana Nicola Gatta alla notizia della sua dipartita: “Sono profondamente rattristato. Esprimo il mio sentito cordoglio e quello dell’Istituzione che rappresento, in questo triste momento, alla moglie ed alle figlie Cristiana e Paola Eletta. Nel suo ruolo di presidente della Provincia ha sempre mostrato grande coerenza. La sua attività professionale di medico ha contribuito in modo determinante alla conoscenza delle problematiche della gente. Uomo dai grandi valori, con un forte attaccamento alle istituzioni democratiche e con una enorme passione per tutte le discipline sportive tanto da essere stato più volte eletto presidente provinciale del Coni. La sua scomparsa è una grande perdita per tutti e per l’intera Capitanata. Ci mancheranno l’impegno intellettuale e politico e la sua fine intelligenza”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche il Rotary Club Foggia ha ricordato Galasso: "Se ne va oggi con il Past President Franco Galasso un pezzo di storia del nostro club! Aveva recentemente ricevuto il riconoscimento per i suoi 50 anni di Rotary. Con grande dolore lapPresidente, il Consiglio direttivo e tutti i soci ne piangono la scomparsa ricordandolo come punto di riferimento per i valori umani e rotariani, l'attenzione al bene comune coltivato per anni nella vita politica attiva al servizio di questa città e nel suo servizio nel club che non ha mai abbandonato. Il Rotary Club Foggia perde un grande amico ed è vicino con grande affetto alla moglie Annamaria e alle figlie Cristiana e Paola. Caro don Franco, riposa in pace e guidaci da lassù!"