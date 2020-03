E' morto Alfredo Grassi, è stato tra i protagonisti della politica cittadina: fu assessore e consigliere comunale

Politica foggiana in lutto. E' morto Alfredo Grassi, ex consigliere comunale del governo Gianni Mongelli ed ex capogruppo a Palazzo di Città dell'allora UdCap Unione di Capitanata. Grassi è stato uno dei protagonisti della politica cittadina nella prima decade dei Duemila. E' stato anche assessore della Giunta del sindaco Orazio Ciliberti. Agente immobiliare, titolare con i figli di un'agenzia in città, aveva 72 anni.

Il cordoglio del sindaco Landella

Non aver potuto abbracciare Alfredo Grassi prima del suo decesso, in virtù delle misure restrittive introdotte in questo particolare momento, è un dolore immenso che difficilmente potrò placare. Il mio Presidente del Consiglio, il mio assessore è stato maestro di vita e di politica. In qualità di Sindaco lo ringrazio a nome della città per il servizio reso alla comunità foggiana, espletato con grande professionalità e generosità. Come amico non dimenticherò mai il suo sincero affetto nei miei confronti, e conserverò il dono dei suoi saggi consigli. Un esempio di padre, che ha sempre esaltato il valore della famiglia. Ciao Fredy veglia su di noi e sulla tua amata città.