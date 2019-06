Francesco Ginese, il viceministro Castelli: "Sono addolorata, l'ho conosciuto e lo consideravo un amico"

“Sono profondamente addolorata dalla scomparsa di Francesco, un bravo ragazzo, che ho conosciuto personalmente e che consideravo un amico. Lo sono ancora di più per le circostanze in cui questo è avvenuto. Ai familiari, e a tutti gli amici, un forte abbraccio ed il mio cordoglio”. Così il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, in merito alla scomparsa di Francesco Ginese, vittima di un brutto incidente durante la ‘Notte Bianca’ universitaria della Sapienza di Roma.