Monumento ai Caduti: Casapound riqualifica quello di Torremaggiore

Ieri pomeriggio a Torremaggiore, all'interno del progetto '15-18 Italiani in trincea', militanti foggiani e locali di CasaPound Italia hanno riqualificato il monumento dedicato ai Caduti della Grande Guerra ubicato nella centrale Piazza dei Martiri. “Abbiamo bonificato l'intero perimetro e pulito la targa dedicata ai nostri Caduti – si legge nella nota diffusa da CasaPound Italia – ridando all’area il lustro che merita, trattandosi dei nostri soldati morti eroicamente durante la Grande Guerra”.

“Era vergognoso lo stato di incuria e degrado in cui versava il monumento prima del nostro intervento – continua la nota di Cpi - come lo è il disinteresse colpevole delle istituzioni nei confronti di chi ha sacrificato la vita per i confini della nostra Patria, soprattutto data la vicinanza con le celebrazioni per il centenario della Vittoria, tenutesi neanche una settimana fa”.