"Ha tradito i Cinquestelle". Barone contro Norillo: "Per suo interesse personale è nel partito che ha distrutto Foggia"

Eletto con il Movimento 5 Stelle e da pochi giorni consigliere comunale del Partito Democratico, Michele Norillo fa i conti con Rosa Barone. La consigliere regionale pentastellata replica alle dichiarazioni-motivazioni dell'insegnante e attore di teatro. E affonda il colpo: "La scelta di fare il santimbanco nel popolo dei dem la dice lunga soprattutto su ambinizioni politiche, interessi personali ed utilitaristici".

Per l'esponente di spicco del M5S in Capitanata, “Michele Norillo ha tradito i valori per i quali era stato eletto". Delusa sul piano personale e politico, Barone sottolinea: "Ero stata io a chiedergli di mettersi in gioco con noi, convinta che la sua veemenza ed il suo amore per la città fossero reali. Oggi vederlo tra le file del partito che ha distrutto Foggia, rivela come l’interesse personale sia stato più forte. Così facendo ha tradito i valori che avrebbe dovuto incarnare. Non vi era alcuno scontro nella squadra pentastellata, ed anche gli attacchi degli attivisti si erano spenti ormai da mesi. Lavoriamo sempre avendo come punti di riferimento l’ascolto e l'impegno per risolvere ogni problema di interesse collettivo".

E ancora: "Solo due giorni fa, in qualità di rappresentante della Regione, avevo condiviso con lui la volontà di fare appello alla sovrintendenza per una serie di interventi su edifici storici della città. Se Norillo è consigliere comunale oggi è solo grazie al Movimento. Il suo passaggio servirà solo a portare voti per la candidatura di Piemontese alle prossime regionali.

La consigliera regionale conclude: "Noi continueremo ad andare avanti con la forza e la coerenza ci hanno sempre contraddistinti. I giochi fatti nella speranza di ricevere poltrone li lasciamo volentieri agli altri".