Il dott. Michele Bonfitto nominato commissario cittadino della Lega di San Marco in Lamis

Come ben noto, San Marco in Lamis ha espresso a livello regionale uno dei primi gruppi che hanno fermamente creduto nel progetto, allora rivoluzionario, di creare una entità politica unitaria nazionale, guidata da Matteo Salvini, che potesse evolversi in un partito di governo. Questa entità basata sulla militanza era il movimento “Noi con Salvini” sezione di San Marco in Lamis guidato da Michele Panzone e Pietro Solimando.

Oggi possiamo affermare con grande soddisfazione, che grazie al lavoro svolto dalla base militante locale, costantemente sostenuta dalla dirigenza provinciale e regionale ed al lavoro dei tanti militanti, che come noi hanno sostenuto nelle loro realtà locali la crescita politica del movimento, è stata possibile l'evoluzione di Noi con Salvini da entità sub nazionale a partito di governo di rilevanza nazionale, maturato nella “Lega per Salvini Premier”.

In un'ottica, quindi, di crescita politica ma soprattutto di ricambio generazionale anche a San Marco in Lamis la “Lega per Salvini Premier” diventerà una realtà politica grazie alla costituzione del nuovo direttivo, che vede protagonista il dott. Michele Bonfitto, medico ed imprenditore, stimato e rispettato, che su proposta della base militante locale ed il sostegno del segretario regionale, che svolge anche le funzioni di commissario pro-tempore per la provincia di Foggia, consigliere regionale vv. Andrea Caroppo è stato nominato commissario cittadino con l'importante compito della realizzazione e diffusione dei programmi del partito sul territorio.

A breve sarà aperta una sede fisica per il partito e sarà costituito un nuovo organigramma locale formato da giovani che guidati dal commissario cittadino e dalla base militante contribuiranno alla crescita politica del partito, anche in vista delle imminenti competizioni elettorali. Un augurio da parte dei militanti costituenti al dott. Michele Bonfitto per l'importante incarico ricevuto, affinché possa continuare il lavoro già svolto e possa dare un contributo ancora maggiore agli obiettivi proposti. Si coglie l'occasione per ricordare che chiunque puo aderire e collaborare.