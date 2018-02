Michaela Di Donna insieme agli alleati di ‘Noi per l’Italia’: “A Roma dobbiamo fare la differenza”

"Sono legata alla mia storia ed alla mia militanza e sono felice di essere qui con voi", ha detto Michaela Di Donna durante la serata di presentazione dei candidati di coalizione 'Noi con l'Italia', che si è svolta nella serata di ieri, 20 febbraio, presso il cinema teatro Palladino di San Giovanni Rotondo.

Accanto a lei, in un incontro condotto dal giornalista Micky de Finis, erano seduti i candidati Angelo Cera, Gabriella Carlucci, Paolo Dell’Erba e Maura Di Salvia.

"Quello del centro destra non è un contenitore freddo, ma nasce dalla volontà comune di sottoscrivere un programma che abbia a cuore l"Italia", ha spiegato la Di Donna.

"Il nostro è un programma che nasce dalla condivisione di valori e idee, proprie del centro destra".

"È molto facile parlare alla pancia del paese cavalcando il malcontento. A me, al contrario, piace parlare al cuore, restituendo una speranza che non ha nulla a che fare con l'illusione, e la disillusione che ne consegue".

Riguardo le infrastrutture, la candidata al collegio uninominale Puglia 16, ha informato sui numeri, spiegando che l'investimento in questo settore, se nel nord tocca i 296 € pro capite, nel sud si ferma ad un ben più basso 106 €.

"Mi sento una cittadina del Gargano, amo la tradizione storica e cristiana di San Giovanni Rotondo, mi piace passeggiare nei Monti Dauni. Voglio bene a questa terra che ha problemi legati anche alla viabilità. Nonostante i suoi problemi, però, Vieste è stata protagonista alla BIT di Milano, perché grazie alla bellezza del suo paesaggio, ha registrato un numero di presenze che sono le maggiori in Puglia e si collocano ad un ottimo posto in Italia".

E la Di Donna ha continuato: "Con una buona politica, Vieste potrebbe fare ulteriori passi in avanti, diventando una tappa turistica internazionale. Avere a cuore il territorio, significa non andare a Roma per occupare una poltrona, bensì per occuparsi di ciò che è nostro. A Roma dobbiamo fare la differenza. Il centro destra lavora per lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Noi qui, stasera, insieme su questo palco, condividiamo la visione di una politica diversa".