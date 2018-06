Maurizio Gatta riconfermato segretario provinciale dell'Ugl Metalmeccanici

Maurizio Gatta è stato riconfermato Segretario Provinciale dell’UGL Metalmeccanici. La sua nomina è avvenuta per acclamazione all’unanimità lunedì 25 Giugno 2018, durante il 4° Congresso Provinciale UGL Metalmeccanici di Foggia, svoltosi a San Severo presso la Biblioteca Comunale "A. Minuziano".

All' apertura il dibattito è iniziato dal "Lavoro che cambia attraverso l' innovazione e la partecipazione". Gatta durante la sua relazione, ha sottolineato l'importanza della rappresentanza sindacale all'interno delle aziende, spiegando come si sta evolvendo il mondo del lavoro e di come deve evolversi la figura del sindacalista.

“La priorità nel settore, sarà quella di portare investimenti per rendere più competitiva la nostra zona industriale” ha dichiarato Gatta. “Però per farlo – ha aggiunto – abbiamo bisogno dell’aiuto delle istituzioni. Solo loro, infatti, possono intervenire su alcuni processi, e noi spingeremo in questa direzione.

“Il mio auspicio è che questa federazione si espanda sul territorio – ha sottolineato durante il Congresso il Segretario Nazionale Metalmeccanici Antonio Spera – e sono sicuro che ciò accadrà con la riconferma di Maurizio Gatta perché la sua squadra, fatta di uomini che hanno sempre dato tanto, è rodata e capace di svolgere questo tipo di lavoro”. In chiusura afferma Gatta: il Sindacato deve prendersi la responsabilità di partecipare, non può stare fermo, non deve avere paura di affrontare le novità, deve porsi l' obiettivo di partecipare in maniera costruttiva a quelle sfide future che riguardano tutti, anche le imprese.