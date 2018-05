Lavori nella galleria Monte Saraceno, Gatta interpella Anas: "Cosa succederà ad agosto?"

Quali tempi per la riapertura della galleria "Monte Saraceno", sul Gargano? Se lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta che, il 26 marzo scorso, ha inviato una nota formale all'Anas per avere lumi al riguardo. La galleria, lo ricordiamo, fu chiusa per opere di adeguamento alla normativa vigente e la sua interdizione sta provocando notevolissimi disagi agli utenti.

"Lo scorso lunedì - spiega Gatta - la società mi ha risposto, dandomi su per giù le stesse informazioni diffuse oggi dalla stampa a margine di un incontro in Prefettura. Orbene, all'Anas, a seguito della risposta che mi è pervenuta, ho richiesto un supplemento informativo poiché non era chiaro cosa succedesse dal 3 agosto in poi (inutile dirlo, in piena estate, durante una felice invasione dei turisti). Nella missiva, infatti, mi è stato comunicato che dal 16/06 fino al 3/08 la circolazione sarà consentita con tali modalità: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 19.00 e H24 il sabato e la domenica. Perché non sono rimasto pienamente soddisfatto da questa nota?", chiede provocatoriamente Gatta.

"Perché nulla si aggiungeva riguardo al periodo successivo, un periodo 'caldo' non solo per le temperature, ma anche per numero di persone presenti nel territorio. Dunque, oggi giunge la notizia dell'incontro e della riapertura della galleria, senza specificare ancora cosa succederà dopo. Se nutrivo un pizzico di preoccupazione fino a stamattina, adesso i dubbi si sono ulteriormente consolidati. Poiché non ho ancora ricevuto riscontro alla seconda richiesta trasmessa all'Anas e mi riservavo di diffondere la notizia solo allora, adesso mi trovo costretto a formulare la medesima anche a mezzo stampa. Vigilerò con attenzione, naturalmente, poiché non è pensabile la chiusura della tratta proprio ad agosto, costringendo i cittadini a percorrere strade alternative, vecchie e alquanto pericolose".