Matteo Salvini in Puglia, 'festa di partito' a Peschici e Polignano. On. D'Eramo: "Ad agosto ama stare tra la gente"

Come anticipato da FoggiaToday, il leader della Lega Matteo Salvini, Ministro degli Interni e vicepremier, sarà nuovamente in Puglia il prossimo venerdì, 9 agosto, per incontrare militanti, amici e simpatizzanti del partito.

Gli appuntamenti in programma sono a Peschici, sul Gargano (piazza Sandro Pertini alle 17.30) e a Polignano (Wonder Beach Club sulla litoranea Polignano-Mola, alle 20.30). L'incontro della serata sarà una vera e propria festa di partito, durante la quale discutere delle problematiche del territorio e fare il punto sull'attività di governo che la Lega sta conducendo.

"Salvini, anche nel mese di agosto, ama stare tra la gente, tra gli italiani, sia per ascoltare e fare tesoro di quello che il popolo chiede che per illustrare quanto di buono stiamo facendo. Questo è ciò che, invece, non sopporta la sinistra salottiera e radical chic per cui è impensabile - dichiara l’on Luigi D'Eramo, segretario regionale della Lega Salvini Premier Puglia - che un leader nazionale sia così a suo agio tra la gente comune. Quella stessa gente che ama Salvini ed oggi lo vede come un politico coerente, capace ed in grado di realizzare quanto promesso a differenza del passato".

"Il ritorno di Salvini in Puglia - prosegue l’on Rossano Sasso, Responsabile Politico della Provincia di Bari - è per noi motivo di orgoglio e ci offre l'occasione per far capire al nostro leader quanto i pugliesi siano stanchi della gestione della sinistra della nostra Regione. Il 2020 sarà l'anno della riscossa del popolo pugliese con le elezioni regionali in programma la prossima primavera. Nella Festa della Lega al Wonder Beach potremo tracciare con Salvini l'avvio del percorso che ci porterà a questo importante appuntamento elettorale, attraverso una festa di partito e di popolo che rappresenterà, siamo certi, un bagno di folla e di affetto verso il segretario nazionale della Lega".