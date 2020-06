Matteo Salvini torna in Puglia: a Foggia per un pranzo in famiglia, a Bari per il via alle Regionali

Matteo Salvini torna in Puglia e fa tappa a Foggia. Non sceglie la piazza ma un pranzo con in famiglia con parlamentari, segretari, dirigenti, amministratori e militanti del movimento presso il Florio in Fiera di Foggia venerdì 26 alle ore 13: "Questo è solo l’inizio di una campagna elettorale che ci porterà a settembre a liberare finalmente la Puglia dal malgoverno di 15 anni di sinistra che ci vedrà impegnati 24 ore su 24 alla ricerca di un voto in più alla Lega che guiderà la coalizione alla vittoria” - dichiara il segretario provinciale Daniele Cusmai.

Il segretario federale del Carroccio sarà impegnato in un mini tour che partirà dalla stazione centrale di Barletta. Successivamente sarà ad Andria alla presentazione del candidato sindaco del centrodestra e all'inaugurazione del comitato elettorale.

Il giorno successivo farà visita a un centro per anziani con il candidato sindaco della Lega di Corato, alle 11 conferenza stampa sulle Regionali al Palace/Hotel a Bari e alle 13 pranzo a Foggia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“È ora di ridare alla Puglia e ai pugliesi un governo regionale che li rimetta al centro e che lavori per garantire sviluppo in tutti i settori abbandonati e demotivati da questi disastrosi 15 anni. Avremo nelle nostre liste uomini e donne di valore che profonderanno il massimo impegno per aiutare questa terra e questa gente a sentirsi di nuovo parte integrante di un percorso che porti alla rinascita di una delle regioni più belle d’Italia” conclude Cusmai.