"Liberiamo la Puglia!", Matteo Salvini chiama a raccolta il popolo leghista: tutto pronto per domani a Bari

È tutto pronto per l'arrivo di Matteo Salvini domani a Bari. Il leader e segretario federale della Lega sarà il grande protagonista della manifestazione organizzata dalla Lega Puglia presso lo spazio 7 della Fiera del Levante a partire dalle ore 18.00.

"Liberiamo la Puglia" è lo slogan scelto dalla dirigenza regionale della Lega e "farà da cornice ad un raduno di migliaia di militanti e simpatizzanti della Lega e di Matteo Salvini pronti alla sfida elettorale delle regionali del 2020 per mandare a casa Emiliano e la sinistra - si legge -, incapace di gestire sia l’ordinario che le grandi crisi che proprio in questi giorni stanno esplodendo in Puglia creando grande preoccupazione, dall’Ilva alla Banca Popolare di Bari. Sarà dunque, una prima imponente dimostrazione della voglia dei pugliesi di cambiare pagina, guardare avanti e dare lo sfratto ad una giunta regionale inconcludente e a un sistema politico che ha la responsabilità di non aver assicurato alla Puglia le condizioni di crescita che merita nella sanità come nei trasporti o in agricoltura".