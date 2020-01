Ora Renzi vuole la Puglia (o rovinare i piani di Emiliano): "Avremo un nostro candidato presidente per la Regione"

Che tra Matteo Renzi e Michele Emiliano non corra buon sangue è cosa risaputa, che tra Italia Viva e PD il dialogo si sia ridotto all'indispensabile e si converga sui temi e sui nomi solo quando si è estremamente d'accordo, è sotto gli occhi di tutti; ma che l'ex presidente del Consiglio dei Ministri puntasse alla Puglia, o forse, a rovinare i piani di Michele Emiliano (ex avversario per la leadership dei dem alle primarie del 2017), è una novità nel panorama politico-elettorale in Regione.

A L'Aria che Tira, nell'annunciare la partecipazione del suo partito alle prossime elezioni regionali - Renzi ha definito la Puglia di Emiliano "l' emblema dell'allenza culturale tra il grillismo e quella parte di sinistra che io non amo troppo" ha precisato.

Il leader di Italia Viva ha rimarcato i pareri discordanti sulle grandi questioni, dall'Ilva alla Tap, dalla Xylella alla vicenda della Banca Popolare di Bari: "In Puglia, non so se vinceremo o perderemo, ma avremo un candidato diverso da Emiliano e da Fitto, che farà campagna elettorale per la Puglia. Lo annunceremo a febbraio dopo le Regionali in Emilia" ha concluso l'ex segretario del Partito Democratico.