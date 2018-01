Udc, Matteo Giammetta nuovo responsabile della sezione di Apricena

In vista del comitato provinciale, convocato il 15 gennaio, alle ore 17.30, nella sede provinciale di via Cairoli 63, l’Udc si rafforza sul territorio. Il segretario provinciale, on. Angelo Cera, ha nominato responsabile della sezione di Apricena il 44enne Matteo Giammetta.

Matteo Giammetta continua un impegno politico che ha visto la sua famiglia protagonista della vita amministrativa di Apricena, sempre nelle fila democristiane. Infatti, Luigi, nonno del neo segretario cittadino, è stato il primo tesserato della Dc ad Apricena nel lontano 1946, ed è stato protagonista di numerosi e accesi episodi di lotta politica con i comunisti che erano maggioranza nella città della pietra.

Tradizione e impegno che sono proseguiti con il papà Antonio, anche lui riferimento della Democrazia cristiana ad Apricena. “Matteo è figlio di una grande tradizione politica. La sua famiglia è democristiana da generazioni e il suo impegno per i valori cristiani e democratici non è mai venuto meno. Sono sicuro che la sezione di Apricena saprà ripetere lo stesso impegno e la stessa passione di quei democristiani che, pur vivendo in un contesto cittadino ampiamente schierato a sinistra, hanno saputo combattere importanti battaglie politiche in favore del progresso sociale ed economico della città di Apricena”, afferma l’on. Cera.