Massimo Russo punta sulla rappresentanza dei Monti Dauni: “E’ cruciale per il futuro di questo territorio”

“La questione cruciale del voto del 4 marzo è la rappresentanza dei territori.” Lo ha dichiarato, in alcune riunioni a Lucera e nei comuni dei Monti Dauni, il candidato civico Massimo Russo, docente universitario all’ateneo di Foggia alla sua prima candidatura, è in corsa per la coalizione di centrosinistra nel collegio senatoriale di Foggia-Alto Tavoliere-Monti Dauni e Gargano. “Il ritorno dei collegi uninominali, la possibilità di votare non solo i simboli e i partiti, ma le persone” ha proseguito “va colta positivamente, soprattutto da quelle aree che, come i Monti Dauni, soffrono di un antico deficit di rappresentanza.”

“I cittadini di questo territorio e i loro amministratori” - ha aggiunto il candidato - “devono essere messi in condizione di sfruttare appieno le opportunità offerte dalla Legge Realacci per i piccoli Comuni. Il recupero dei centri storici, gli investimenti su trasporti e istruzione, la banda ultra larga ed altro ancora sono le parole chiave di una sfida che non parte da zero, come dimostrano le iniziative prese dalla Regione e veicolate dai Gal. Sia per conservare, grazie alle possibilità di deroga, presidi essenziali al benessere del territorio, sia per incentivare il turismo di qualità e le attività produttive ecosostenibili.”

“Una terra da cui non si sia costretti ad andar via,” ha concluso Russo “e in cui l’innovazione e i processi economici virtuosi si coniughino agli antichi saperi, ai profumi e ai sapori della memoria. Per restituire futuro ad un passato di cui andare orgogliosi.”