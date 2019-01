Massimiliano Mennella candidato sindaco di Forza San Severo: "Ecco cosa farò per la mia città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

ll Movimento Civico Forza San Severo nell'ultima riunione svoltasi, ha deciso all'unanimità di candidare Massimiliano Mennella alla carica di sindaco di San Severo. La nostra città afferma il candidato Mennella ha bisogno di crescita e sviluppo ripartirò dal commercio dai giovani implementando le attività culturali e sportive, mi attiverò per la valorizzazione dei quartieri istituendo la figura del responsabile civico di tutti i quartieri della città di San Severo.

Valorizzeremo il nostro territorio e la nostra festa patronale tutelando la tradizione dei fuochi insieme alla processione della nostra Santa patrona Maria Ss del Soccorso a cui io sono molto devoto. Difenderò le donne di San Severo ed i loro diritti contro ogni violenza ed abuso, attiverò una misura di sostegno chiamato Reddito Rosa di cinquecento euro mensili da erogare a tutte le donne neo mamme con bambini sino al quindicesimo anno di età.

Non abbandonerò i bisognosi con la realizzazione di una casa del povero e saremo virtuosi per il reciclo dei rifiuti con l'utilizzo di appositi macchinari distruggi rifiuti che attraverso una tessera faranno pagare meno tasse ai cittadini. Infine potenzierò il Comando dei Vigili Urbani per rendere San Severo sempre più sicura.