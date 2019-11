"Via da giochi che non ci appartengono", l'ex leghista Giampietro nominato dirigente dei Fratelli d'Italia: "Qui c'è meritocrazia"

E' stato responsabile provinciale giovani per la Lega. Poi la rottura, come documentato anche su Foggiatoday. E l'approdo in Fratelli d'Italia. Da poco, con la nuova struttura organizzativa che si sta dando il partito, è stato nominato responsabile provinciale dei Giovani qui, nel partito di Giorgia Melone. Che ritiene abbia più democrazia. Il jaccuse di Mario Giampietro nei confronti della Lega. "Perchè sono andato via": l'intervista.