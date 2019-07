Il primo foggiano in Europa, Furore all'aula di Bruxelles: "Foggia ed il Sud meritano attenzione e riscatto"

Oggi, 2 luglio, si insedia il nuovo Parlamento Europeo, quello uscito dalle urne del 26 maggio scorso. Tra i banchi per la prima volta siede anche un foggiano, Mario Furore, eletto col Movimento 5 Stelle, il più giovane europarlamentare della storia di Bruxelles. Questo il suo post su Facebook, Furore dedica proprio a Foggia questo inizio d'esperienza politica.

"Diamo inizio alla IX legislatura del Parlamento Europeo. Entrare in quest’aula è stato emozionante, personalmente quando penso all’Europa penso inevitabilmente alla "piccola Europa"di Altiero Spinelli, di De Gasperi, nata sulla spinta ideale del superamento dei conflitti culminati nella seconda guerra mondiale. È importante onorarne storia e valori democratici. Agli addetti ai lavori che mi ricordano che sono il più giovane italiano eletto di questa legislatura, rispondo sempre che è una circostanza che mi onora ma motiva anche rispetto una serie di temi che intendo portare avanti e di cui vi parlerò mano mano che questa avventura prenderà il volo, per cambiare questa Europa e adattarla ai nostri territori.

Nella mia presentazione ho ricordato di essere il primo foggiano a entrare in questa aula. Foggia, come tutto il Sud, merita attenzione e riscatto. Alla mia città, alla Capitanata, che in queste ore mi mostra la sua vicinanza tramite messaggi di affetto dei miei concittadini, dedico questa giornata. Alla Puglia e a tutto il Sud che mi ha omaggiato la promessa di un impegno costante!".