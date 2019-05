Mario Furore ce l'ha fatta, è il primo foggiano cinquestelle ad andare in Europa : "Grazie alla mia città"

Mario Furore ce l'ha fatta, sesto del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Sud con 32mila preferenze, il pentastellato della prima ora di Foggia vola a Bruxelles. Queste le prime parole a caldo del neo europarlamentare rilasciate a FoggiaToday: "Sono felicissimo per questa vittoria. Con me vince il Movinento 5 Stelle della prima ora, ringrazio chi ha creduto in me dalle varie regioni e in particolare la città di Foggia per avermi tributato un consenso che va oltre il movimento stesso. Sento sulle mie spalle tutta la responsabilità di essere il primo parlamentare foggiano in Europa"