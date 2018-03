Foggia vola al Senato con Marco Pellegrini: "Inizia il mio 'servizio civile' per il mio territorio"

86.577 Grazie! È difficile descrivere quello che provo in questo momento. La gioia per il risultato del M5S è immensa. Domani inizia il mio "servizio civile" in favore del Paese e del territorio. Darò tutto me stesso per adempiere nel migliore dei modi, con disciplina e onore, al compito assegnatomi. E' il commento post elezioni e vittoria di Marco Pellegrini.

Chi è Marco Pellegrini

53 anni, ultimo di tre figli, fratello del noto penalista foggiano Raul, il nuovo senatore della Repubblica è un ingegnere civile-edile, libero professionista da 22 anni e, nel suo piccolo, anche imprenditore, avendo da qualche anno fondato una micro impresa che si occupa di ristrutturazione nel campo edilizio, la Michela Immobiliare srl. E' un attivista storico del Movimento 5 stelle, dai tempi del Vaffa Dyay. Scapolo, è un ambientalista convinto.