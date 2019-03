Marcello Celozzi è il nuovo commissario cittadino dell'UdC di Torremaggiore

Marcello Celozzi, agronomo tecnico della prevenzione nell'ambiente nei luoghi di lavoro dell'Asl, è il nuovo commissario dell'Unione di Centro di Torremaggiore. A lui il partito gli ha affidato il compito di presentare una lista di candidati, forte e autorevole, in vista della prossima consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Torremaggiore. La nomina, concordata con il segretario nazionale, on. Lorenzo Cesa, è avvenuta da parte del segretario provinciale, on. Angelo Cera, che si è espresso così: "Celozzi è un punto di forza dei valori democratici e cristiani, e nella sua militanza ha sempre dimostrato grande passione per il governo cittadino e pronta risposta alle esigenze del territorio di Torremaggiore. Sono convinto che saprà fare bene per riportare l'UdC al governo della città"