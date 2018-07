VIDEO | Leghisti foggiani già in campagna elettorale: dal quartiere Ferrovia "insicuro" i primi passi verso la meta

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Si è svolta questo pomeriggio presso il quartiere Ferrovia di Foggia la mobilitazione dei leghisti, "chiamati in causa dai cittadini della zona". Contemporaneamente è ufficialmente partita la campagna elettorale per le Comunali 2019, così come confermato dal coordinatore cittadino Gianfranco Fariello. Era presente anche l'on. Rossano Sasso, che ai microfoni di FoggiaToday ha affermato: "La mafia foggiana, come tutte le mafie, è una montagna di merda"