Landella e Forza Italia a Roma nella piazza di Salvini: "Mandiamo a casa il governo delle tasse"

Non solo i leghisti, questo pomeriggio a Roma c'erano anche gli azzurri foggiani di Forza Italia. Ad immortalare l'evento su Facebook è stato il sindaco di Foggia, ritratto con il tricolore stretta al collo in compagnia della cognata Michaela Di Donna, dell'assessore Antonio Bove e del consigliere regionale Giandiego Gatta.

Selfie, bandiere, foto, abbracci e sorrisi hanno fatto da cornice alla manifestazione organizzata in piazza San Giovanni a Roma dal leader della Lega, Matteo Salvini.

"A Roma in piazza San Giovanni, assieme ad altre migliaia di persone per mandare a casa un governo delle tasse non eletto dagli italiani" tuona il sindaco Landella.