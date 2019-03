Il M5S interroga, i foggiani rispondono: ecco cosa vogliono dal prossimo sindaco, in vetta il decoro urbano

In vista delle prossime elezioni amministrative il M5S ha interpellato i foggiani e ha chiesto loro quali sono le problematiche a cui la prossima amministrazione comunale dovrà dare priorità. "Obiettivo Comune" il nome del sondaggio, finalizzato a redigere un programma, concretamente attuabile, concerto con i cittadini. "I dati emersi sono chiari e sono allarmanti" scrivono oggi dal Meet up unico, mostrando i risultati.

Su un campione di oltre 1.000 cittadini Foggiani (ognuno dei quali ha potuto indicare fino a 5 priorità) quasi il 70% ritiene che il problema più grande per Foggia sia il decoro urbano: manutenzione strade, verde pubblico, arredo urbano e illuminazione.

Quasi il 60% ritiene prioritario il tema, importate quanto delicato, della sicurezza e del controllo del territorio.

Quasi il 45% ha individuato nella trasparenza amministrativa e nel perseguimento del principio di legalità uno degli obiettivi di governo della città.

Segue, al quarto posto (poco meno del 40% degli intervistati), l'attenzione per il trasporto pubblico, la mobilità sostenibile e le piste ciclabili: praticamente del tutto assenti a Foggia. La gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata sono invece stati considerati prioritari da più del 35% dei partecipanti. "Questi i 5 punti più importanti per i cittadini e quindi anche per il M5S Foggia" fanno sapere dal Meet up, mentre ancora si attende la certificazione di lista e candidato sindaco.

"Ma, per una città più vivibile, non si possono non considerare tante altre problematiche da affrontare insieme: start-up (33,7%), infrastrutture (29,7%), insediamenti produttivi (28,1%), riqualificazione di quartieri e Borgate (23,9%), eventi culturali e istruzioni (22%), Piano del Commercio (18,9%), disabilità e servizi di assistenza (18%), emergenza abitativa (16,2%), strutture per lo sport e il tempo libero (15%), lotta al randagismo (12%) e contrasto alle dipendenze patologiche (9,5%)". "La nostra città esige molta più attenzione di quanta non le sia stata riservata fino ad oggi. Foggia merita un futuro migliore" concludono.