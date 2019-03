Cinquestelle finalmente ed ufficialmente in campagna elettorale. E' giunta poco fa la certificazione del candidato sindaco e della lista a lui collegata. La scelta dello staff nazionale è calata su Giovanni Quarato, ingegnere, colui che era stato già individuato dal meet up unico nel gennaio scorso. Scartata dunque l'opzione Francesco Bacchelli, che pure nei giorni scorsi aveva inviato la sua lista a 28, chiedendo in subordine le comunarie.

Secondo l'entourage di Quarato, ad essere decisiva ai fini della scelta dello staff sarebbe stato "il percorso democratico ed unitario attraverso cui la candidatura di Quarato è emersa nel gennaio scorso". "Percorso - rimarcano- al quale aveva partecipato anche Bacchelli", il geologo foggiano che poi ha tentato la fortuna in solitaria, sostenuto da Franco Cuttano.

E sarebbe stata una bella gatta da pelare per i portavoce foggiani se la scelta fosse ricaduta sul geologo, considerato che su Quarato ci hanno messo faccia e hanno speso energie.

"Sono davvero felice per l’arrivo della certificazione - ha commentato l’ingegnere 56enne - anche se onestamente non ho mai avuto dubbi. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura, in cui insieme alla mia squadra e a tutti i cittadini di buona volontà mi spenderò al massimo delle mie possibilità per proporre alla città l’unica opportunità di un vero cambiamento per la Foggia de futuro".

Secondo le prime indiscrezioni, la lista certificata contiene in parte attivisti e in parte società civile. Per i primi, ci sarebbero Fabrizio Baia, Nino D'Andrea, Laura Maggi e Marco Papicchio. Per la società civile, Carmen Battiante, musicista e presidente dell'associazione Note a Margine, il già ufficializzato Michele Norillo, Francesco Paolo Sebastiano dell'omonima gioielleria. Al momento i nomi sono 25. C'è spazio ancora per inserirne altri: l'elenco deve arrivare a 32 candidati consiglieri.

Nei prossimi giorni, verrà indetta una conferenza stampa in cui saranno presentati i primi candidati consiglieri.