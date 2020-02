D'Eramo sponsor di Miranda per la Lega, punta sul fattore cuore: "È innamorato della sua terra"

"Ho conosciuto una persona innamorata della sua terra, e la differenza in politica non la fanno i tecnicismi, non la fa soltanto la preparazione. La differenza in politica la fanno gli uomini che oltre la tecnica e la preparazione sanno mettere il cuore nelle cose che vogliono realizzare per se stessi, per la collettività e per i nostri figli. E Luigi Miranda ha tutte le caratteristiche per poter rappresentare la provincia di Foggia all'interno del Consiglio regionale".

L'endorsement è del deputato Luigi D'Eramo, segretario regionale della Lega Puglia. Arriva durante il convegno 'Legalità': la luce nel baratro del degrado", promosso dall'AQV-Associazione Qualità della Vita presieduta proprio da Luigi Miranda, candidato nella lista del partito di Salvini in provincia di Foggia alle elezioni regionali. Main sponsor, la sua partecipazione da big era programmata, ma impegnato in una votazione alla Camera e impossibilitato a raggiungere Foggia non ha rinunciato al suo intervento, in collegamento telefonico. Dedica il passaggio finale, e sentimentale, alla candidatura dell'amico al quale indirizza un grande in bocca al lupo. E punta sul fattore cuore. "Per me sarebbe stato importante sedere accanto a te e condividere questo momento - ha detto con rammarico, scusandosi con il numeroso pubblico per l'assenza - Luigi Miranda è un bravissimo amministratore, lo ha dimostrato svolgendo il ruolo di presidente del Consiglio comunale in maniera eccezionale, pulita, trasparente e terza, riconosciuta da tutta quanta la città di Foggia. È un bravissimo professionista e politico. Ormai da qualche mese la nostra amicizia si è evoluta in qualcosa di importante, lo possiamo dire senza retorica".

In prima fila, i consiglieri comunali della Lega Salvatore de Martino e Concetta Soragnese e molti esponenti della provincia. Solo posti in piedi nella Sala Mazza del Museo Civico di Foggia, gremita da quasi 150 persone, soprattutto sostenitori. Al centro del convegno la storia di riscatto di Marco Pirone, affidata al libro "Occhi lucidi nascere a Scampia". È doppiamente emozionato perché nello stesso giorno è iniziato l'abbattimento delle vele. Il parlamentare Luigi D'Eramo spende parole di elogio per l'Aqv e la rete di associazioni.

"Cercate sempre di dare il consenso, il voto, a persone che poi portino avanti, indipendentemente dall'appartenenza politica e partitica, iniziative come questa all'interno dei consessi in cui saranno eletti - ha detto il deputato Luigi D'Eramo soffermandosi sul tema dell'incontro - La civiltà di una classe politica non passa esclusivamente attraverso la contrapposizione ideologica o il tentativo di sostenere che una tesi è migliore dell'altra. Ci sono punti irrinunciabili per qualsiasi società civile e organizzata, che sono punti comuni, e uno di questi è proprio quello della legalità. Si può essere di destra, di sinistra, di centro, si può essere alternativi al sistema politico, ma la legalità deve essere un bene prezioso che tutti insieme dobbiamo sempre difendere, portare avanti e arricchire attraverso la nostra opera. Lo sforzo deve essere della comunità e della collettività".