Luigi Di Maio a Foggia per sostenere i candidati cinquestelle

Il 'Partecipa, Scegli, Cambia', slogan dei cinquestelle per Di Maio presidente si appresta a sbarcare in città l'8 febbraio. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sarà a Foggia per sostenere i candidati locali alla Camera e al Senato. Lo ha annunciato il consigliere regionale pentastellato, Rosa Barone, questa mattina nel corso della presentazione dei candidati del territorio.