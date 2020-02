Stop ai pregiudizi e alla psicosi coronavirus, Tutolo va a cena in un ristorante nippo-cinese: "Accendiamo il cervello"

Antonio Tutolo lo aveva annunciato ieri. Sarebbe andato a cenare in un ristorante cinese per dare uno schiaffo ai pregiudizi e alla psicosi 'Coronavirus' che da ormai alcune settimane si sta diffondendo in tutta Italia. "Non è possibile che dobbiamo essere vittime dei pregiudizi e spegnere il cervello. Loro, la Cina non la vedono da una vita, perciò andrò lì, mangerò e abbraccerò quei ragazzi".

Detto fatto: il sindaco di Lucera ha mantenuto la promessa, recandosi al ristorante di cucina cinese e giapponese Hayashi, per mangiare del sushi e altre pietanze tipiche: "Non solo abbiamo mangiato bene e io ho mangiato il sushi per la prima volta, ma ci siamo anche divertiti perché c'è simpatia in loro. Abbasso i pregiudizi sciocchi", ha commentato il primo cittadino, che ha concluso la cena scattandosi una foto con alcune ragazze del locale.