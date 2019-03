Piazza gremita per Tutolo, il sindaco di Lucera annuncia la sua ricandidatura: "Felice e orgoglioso se sarò rieletto"

Ieri sera, in un'affollata piazza Duomo, il sindaco uscente di Lucera Antonio Tutolo ha ufficializzato la sua disponibilità a tornare in campo per la tornata elettorale di primavera. "Sono passati quasi 5 anni e non c'è stato un solo giorno che non abbiamo lavorato per risolvere qualche problema della nostra città - ha detto Tutolo-. Potevamo fare di più? Meglio? Può essere ma posso assicurarvi che l'impegno è stato massimo. Quotidianamente! Abbiamo lavorato con dedizione, passione, costanza. Sarò felice ed orgoglioso se sarò rieletto".

"Vorrei continuare il lavoro cominciato - ha continuato il primo cittadino civico-. Ne abbiamo fatto tanto ma molto ancora c'è da fare. Mi piacerebbe essere Sindaco quando il primo camion di schifezza uscirà dall'alghisa. A breve accadrà, grazie al lavoro che abbiamo fatto. Mi piacerebbe vedere da Sindaco i lavori che sono partiti e partiranno sulla fortezza, sulle scuole, sulla biblioteca, su viale castello e tanti altri ancora. Tutti interventi in corso di appalto e finanziati. Mi piacerebbe far diventare il Natale di Lucera un evento di rilievo nazionale. Ci sono segnali sicuramente positivi. Il potenziale c'è, la voglia anche".

"Se siete soddisfatti di quanto fatto, dell'impegno che ci abbiamo messo, rivotateci e saremo orgogliosi di lavorare ancora per questa città con altrettanta passione, impegno, dedizione e un po' di esperienza in più. Se invece non siete soddisfatti e pensate che siamo stati inadeguati, indegni, incapaci, inutili etc. scegliete tranquillamente loro, me ne farò una ragione. Mi avete eletto con il cuore e vi ho servito con il cuore, questo non lo dimenticherò mai - ha concluso-. La città è vostra e qualunque decisione prenderete io vi sarò eternamente riconoscente".