PD diviso dal congresso, Frattarolo sta con Giachetti: "Per un partito che non guardi al passato"

"Assisto alle fasi preliminari di un congresso che la maggioranza degli iscritti, sono certo, vorrebbe rinviare ad un momento meno irresponsabile e condivido in pieno il disorientamento di chi, come Teresa Bellanova, ha deciso di non parteciparvi". Così il dirigente foggiano, Lorenzo Frattarolo, sulla evoluzione della fase congressuale del Partito Democratico.

"L’appuntamento delle elezioni europee del prossimo giugno è difatti troppo importante per l’Italia, anzi per l’Europa, per subordinarlo alle beghe interne di una fazione politica. La ferita del 4 marzo è tuttora aperta ma le posizioni restano ben definite - continua l'esponente dem-. Da una parte chi vuole asservire la propria comunità politica al M5S costruendo rapidamente ponti d’oro per far rientrare nel partito persino chi lo ha azzoppato per mere vendette private, vedere alla voce scissionisti, e dall’altro quelli che rivendicano un percorso politico svolto nella scorsa legislatura costellato di tante cose buone ma anche, com’è naturale, di qualche errore.