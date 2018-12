Emiliano fuori dal PD, il foggiano Frattarolo al fiele: "E' la fine di un equivoco"

“Il mancato rinnovo della iscrizione al Partito Democratico da parte di Michele Emiliano rappresenta la fine di un equivoco". Lo dichiara il componente foggiano della direzione regionale pugliese Lorenzo Frattarolo commentando la decisione del governatore pugliese di non rifare la tessera dopo la sentenza della Corte costituzionale e l'azione disciplinare del Csm.

“Non valuto le motivazioni addotte dal presidente della Regione” continua Frattarolo “e non ritorno alle molte ragioni per le quali, insieme a tanti iscritti ed elettori del Pd, ho stentato a vedere in Emiliano non dico un dirigente, ma anche un semplice militante o simpatizzante del nostro partito.”

“Questa stagione nuova” dice ancora l’esponente dem “va affrontata con lucidità e concretezza, senza umoralità e pressappochismi. Si deve riflettere, ad esempio, sull’idea di anticipare al 2019 le primarie per il presidente della Regione. Idea incongrua ieri che sarebbe grottesca oggi.”

“Il percorso comune del Pd con Michele Emiliano” conclude Frattarolo “non deve essere rinnegato o interrotto. Ma va sicuramente rifondato e ripensato alla luce di questi fatti nuovi.”