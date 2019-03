Il foggiano Frattarolo nell'assemblea nazionale PD: "Grazie a noi equivoco cinquestelle si sta sgonfiando"

Partito Democratico. In provincia di Foggia la mozione Giachetti-Ascani ha ottenuto, pur nell’ambito di un risultato molto favorevole a Nicola Zingaretti, un lusinghiero successo, che ha portato all’elezione all’assemblea nazionale di Lorenzo Frattarolo. "Il consenso a Roberto Giachetti e Anna Ascani è stato tale da far registrare risultati inaspettati, come l’exploit a San Severo dove la mozione si è spinta oltre il 30%, gli oltre trecento voti di Foggia città, le ottime performance di Sannicandro e Apricena per arrivare alle vittorie di Orsara e Rignano Garganico. Voti di opinione che premiano le nostre idee al di là di qualunque posizione di apparato o di potere.

Rappresentano un prezioso incoraggiamento per tutti i rappresentanti della mozione in sede locale (Maria Donata Maghernino, Costanzo D’Amaro, Katia Colella, Chirico Staffieri, Anna Renzulli e Matteo Viggiani), a proseguire nella difesa dei punti caratterizzanti del nostro impegno per il Partito Democratico e per il centrosinistra. Non siamo e non saremo l’opposizione del segretario eletto.



Non vogliamo essere zavorra o ostacolo, ma unire il nostro sforzo a quelli di quanti vogliono che il Partito Democratico torni a essere il primo partito italiano e il centrosinistra coalizione di governo. Vediamo sgonfiarsi l’equivoco Cinquestelle, anche grazie al nostro rifiuto di seguire le suggestioni di un’alleanza innaturale e impraticabile.

Dobbiamo proseguire nell’opera di recupero dei consensi e della intransigente contrapposizione al Governo della cialtroneria e alla destra xenofoba. Noi siamo orgogliosi della nostra identità e utilizzeremo in ogni sede le nostre idee, le nostre proposte, i nostri valori al servizio della grande comunità del Pd, nel solco di una tradizione di democrazia e pluralismo che non deve mai diventare frazionismo settario o egoismo di fazione. Per questo continueremo a partecipare con passione ed entusiasmo a partire dalla fondamentale sfida delle elezioni europee" scrivono gli esponenti della mozione.