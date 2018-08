Limotta: “Federazione Civica sempre determinante per la tenuta della maggioranza”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“Ancora una volta la coerenza politica di Federazione Civica si è rivelata un fattore determinante per la tenuta della maggioranza e della Giunta Metta”. È l’analisi di Antonio Limotta, capogruppo FC al Comune di Cerignola, a un giorno dalla seduta di Consiglio Comunale che ha visto l’approvazione del bilancio. “Non siamo lieti di aver contribuito ad un aumento della Tari pari al 36% ma lo abbiamo fatto con la consapevolezza che, erano l’unico modo possibile per fronteggiare l’emergenza, e che, a maggiori introiti, corrisponderanno migliori servizi e l’avvio a soluzione della vertenza SIA”, afferma Limotta che prosegue: “Giunta e maggioranza stanno facendo un ottimo lavoro e noi siamo certi che la prosecuzione di questa esperienza politico-amministrativa garantirà molti buoni risultati per la città”.