"A Liliana Segre la cittadinanza onoraria di Foggia", De Sabato lancia la proposta: "Odio e razzismo dilagano"

“L’emergenza razzismo non è un’invenzione ma un dato di fatto certificato dai numerosi episodi di intolleranza sparsi in tutto il nostro Paese e purtroppo come riportato dalle cronache locali anche nella nostra città. Le misure di contrasto sono inadeguate e non vengono adottate con l’urgenza che meritano. Per questo il presidente dell’associazione ‘Possibili Scenari – Uniti da Foggia’, Antonio De Sabato, chiede che sia messa all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunali di Foggia la proposta di “Istituire una commissione speciale per il contrasto ai fenomeni dell’intolleranza, del razzismo, dell’antisemitismo e dell’istigazione all’odio e alla violenza”, per sollecitare ogni livello politico ad attivarsi con politiche locali e globali coerenti ed urgenti per ricucire il tessuto lacerato dall’imbarbarimento quotidiano”. La proposta contiene anche l’istanza di concedere la cittadinanza onoraria di Foggia alla senatrice a vita Liliana Segre.

Civico, sostenitore della proposta politica di Matteo Renzi e già candidato al consiglio comunale con la lista ‘Senso Civico’, Antonio De Sabato lo aveva preannunciato in occasione della presentazione di ‘Italia Viva’ a Foggia, con Ettore Rosato, nelle ore immediatamente successive alla bocciatura di una commissione similare a livello nazionale. In quella circostanza il sindaco di Foggia, Franco Landella, presente alla manifestazione renziana (“per un saluto” ha dichiarato), aveva manifestazione sostanziale assenso.

La proposta “impegna Sindaco e Giunta a predisporre entro 6 mesi iniziative che vadano nella direzione della riduzione degli episodi e garantire i diritti previsti dalla Costituzione e il rispetto della legge italiana; intensificare il coinvolgimento attivo di cittadini e associazioni nel processo di individuazione delle criticità e nella loro soluzione; farsi parte attiva presso la Regione e gli altri Comuni della Capitanata perché prendano provvedimenti analoghi.

Invita “questa amministrazione a concedere la cittadinanza onoraria a Liliana Segre” affinchè “Foggia, città martoriata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e colpita dalla sua crudeltà, esprima così la propria appartenenza ai valori in difesa di ogni umanità ferita”.