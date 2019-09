Scossone al Comune di Foggia: Landella 'licenzia' il segretario generale

Scossone al Comune di Foggia. La guerra interna alla tecnostruttura non si placherebbe. Al contrario, avrebbe lasciaro sul campo una vittima eccellente.

Il sindaco Landella poche ore fa avrebbe comunicato al segretario generale Maurizio Gaudagno il "game over". Licenziato. Che Guadagno non fosse gradito alla dirigenza (quella poca rimasta in virtù dei pensionamenti recenti) era notizia che Foggiatoday aveva già dato nei giorni scorsi, paventando, appunto, la destituzione del segretario, fino a qualche tempo fa uomo fidato del sindaco.

Cosa che sarebbe avvenuta, appunto, da quanto si apprende, con comunicazione informale del primo cittadino. Trapela anche di un avviso pubblico già pronto per ricercare il sostituto.

Bando che potrà essere pubblicato solo dopo la comunicazione formale ed ufficiale al segretario generale. Lì si comprenderanno anche le motivazioni della "destituzione". Da quel momento in poi Guadagno cesserà le sue funzioni presso l'ente comunale.