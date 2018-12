Piazza Mercato liberata dagli spacciatori (anche minorenni), scatta la proposta: "Portare qui Libando a Natale"

Giuseppe Mainiero, capogruppo in Consiglio comunale dei Fratelli d’Italia, lancia la proposta al sindaco Landella di optare per Piazza Mercato location per l'edizione natalizia di Libando, dopo che nel novembre scorso un'operazione della Procura della Repubblica e delle Forze dell’ordine ha smantellato una rete di spacciatori, alcuni dei quali addirittura minorenni, che operava proprio in quell’area. "Un’azione che ha liberato questo luogo stabilmente occupato della criminalità che ha impedito la civile fruizione della Piazza che è stata tra l’altro restituita alla città nel novembre del 2014 a seguito di un importante intervento privato della Fondazione Banca del Monte che ha finanziato la ristrutturazione"

Per Giuseppe Mainiero "Piazza Mercato doveva trovare una sua “destinazione”, cosa che non è mai avvenuta, che ha certamente contribuito al suo degrado, ed in questa ottica al fine di dare un segnale di discontinuità, e rafforzare il senso della vittoria dello Stato dimostrando simbolicamente la capacità delle Istituzioni di riconsegnare alla Comunità Piazza Mercato"

Sarebbe pertanto, conclude il consigliere comunale, "un segnale di legalità e di attenzione importante da parte del Comune restituendo il senso di Piazza Mercato, che per la sua collocazione fisica ed i suoi legami col centro storico rappresenta la memoria della nostra Comunità".