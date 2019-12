Leonardo Palmisano vuol battere Emiliano, lo scrittore dei 'migranti' fa tappa in Capitanata per "darle voce"

Si terrà mercoledì dì 11 dicembre alle ore 19.00 presso i locali di Palazzo d’Auria a Lucera, l’incontro pubblico “ Diamoci voce”, in cui Leonardo Palmisano, candidato alle primarie regionali 2020 di centrosinistra, si presenterà alla città e alla provincia intera.

Palmisano, sociologo e scrittore di denuncia – suo il saggio “Ghetto Italia. I braccianti agricoli tra caporalato e sfruttamento” – fa tappa a Lucera, sostenuto dal neo costituito gruppo “Ambiente e Lavoro Lucera” che, a partire dall’incontro in programma, inizierà la sua attività politica.

“Proveremo con forza a mettere in rete più soggetti possibili che ovviamente hanno a cuore il benessere di questo territorio, a partire da temi caldi come l’ambiente, lo sviluppo economico e imprenditoriale, ma anche la formazione dei nostri giovani” - dichiarano gli organizzatori. “ L’11 dicembre raccoglieremo le istanze che provengono da questa provincia, a cui non mancano competenze, ma una voce autorevole e disponibile. Leonardo Palmisano saprà accoglierle per trasformarle anche in punti programmatici per il suo piano elettorale”.