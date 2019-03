Vincenzo Cerasuolo nominato segretario della Lega a Zapponeta: "Qui siamo prima forza politica"

La Lega di Capitanata si struttura anche a Zapponeta. Andrea Caroppo, segretario regionale della Lega, in data odierna ha nominato commissario cittadino Salvatore Cerasuolo, fedelissimo del vicesindaco, Vincenzo Riontino. La Lega di Zapponeta, con 4 consiglieri comunali, ex amministratori e tanti militanti, diventa così prima forza politica e trainante del governo cittadino.

“Mi preme ringraziare il segretario regionale Andrea Caroppo per la fiducia accordatami, e l’amico e vice sindaco Vincenzo Riontino che ci ha tenuto tanto a che io coordinassi una squadra forte come quella presente a Zapponeta – ha dichiarato Cerasuolo-. Ci faremo promotori di iniziative volte alla sicurezza del nostro paese, a partire dal tema degli stranieri irregolari: spingeremo gli organi preposti a tenere sotto controllo questi probabili fenomeni che devono essere combattuti in modo determinato e netto”.

A brevissimo, insieme alla designazione del direttivo, ci sarà l’apertura della prima sede cittadina della Lega.