La Lega sbarca a San Paolo di Civitate, Dionigi Neri segretario: "Avanti così, dietro non c'è più nulla"

Dionigi Neri è il nuovo e primo segretario della Lega a San Paolo di Civitate. La nomina è del segretario provinciale, Daniele Cusmai. Alle amministrative del giugno 2018 Dionigi Neri si candidò alla carica di sindaco del paese con la lista civica “ Nuove idee per San Paolo”, non riuscendo però a spuntarla sull’altro candidato, Franco Marino.

Il commento del neo nominato segretario: "Sono orgoglioso di questa nomina che è giunta in un momento in cui, oltre a dedicarmi alla politica, ero impegnato anche in altre questioni di carattere sociale. Devo ringraziare il nostro segretario provinciale Daniele Cusmai per la fiducia che ha avuto nei miei confronti e devo con lui complimentarmi per la sua grande capacità di mediare e di essere sempre pungente ed ascoltato da tutti noi. E’ indubbio che la Lega Salvini Premier, proprio dopo le ultime elezioni politiche, sta riscuotendo anche al Sud un successo meritato e meritevole di attenzione anche da parte delle altre forze politiche. Il dato importante è che, proprio in Capitanata, la Lega Salvini Premier riscuote giornalmente consensi e fiducia e questo è per me uno stimolo a migliorare e ad incrementare le attività di partitobper la rinascita del mio Comune. La nomina mi riempie di orgoglio e mi sento molto onorato rappresentare, sul territorio cittadino, Matteo Salvini e la Sua politica a favore degli italiani.

Mi auguro – conclude- di svolgere questo compito così importante circondato da persone volenterose e piene di entusiasmo. Avanti così, dietro non c’è più nulla”.