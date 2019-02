"Caro Salvini, ora fai pulizia di volponi politici", ma la Lega lo espelle: fuori Sassano a San Nicandro Garganico

“Il consigliere Costantino Valentino Sassano, dopo aver espresso dichiarazioni di natura offensiva nei confronti del primo cittadino, il dottor Costantino Ciavarella, e di tutta l’amministrazione comunale, viene ufficialmente espulso dal partito politico Lega”. Lo riferisce in una nota il segretario della Lega di San Nicandro Garganico, Antonio Berardi. Nei giorni scorsi Sassano si era scagliato contro i “volponi della politica”, invocando nuove elezioni.

“Ci auguriamo che questo argomento – conclude la stringata nota- non venga più strumentalizzato dalla stampa e dai vari partiti che tendono a destabilizzare i cittadini e l’amministrazione stessa. La Lega, a San Nicandro come in tutta Italia, è un partito di responsabilità e serietà. Per questo motivo bisogna dare rispetto ai cittadini che ci hanno eletti”.