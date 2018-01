Lega di Salvini, reintegrato Splendido: "Nessuna responsabilità a suo carico"

Dopo le fibrillazioni dei giorni scorsi, prove di distensione in seno alla partito di Matteo Salvini. Con una nota, il Commissario provinciale del partito di Salvini Roberto Fanelli ha infatti ufficializzato il reintegro nell'assemblea provinciale di Joseph Splendido.

Il provvedimento arriva qualche giorno dopo la sospensione e deferimento (per eventuale provvedimento di espulsione) del consigliere comunale, giunta contestualmente alla revoca della nomina di fiduciario per la città di Foggia di Silvano Contini e del suo vice Gianfranco Fariello.

"In seguito a chiarimenti che hanno giustificato fatti e condizioni accaduti e di stretto interesse del Movimento e che hanno procurato una distensione dei rapporti tra gli iscritti, si informa che il sig. Splendido Joseph, oggetto di temporanea sospensione, viene completamente reintegrato nell’assemblea provinciale".

"Il positivo provvedimento - dichiara Fanelli - viene portato all'attenzione in quanto non sono emerse da parte di Splendido responsabilità di qualsiasi genere che avrebbero potuto creare pregiudizio alle attività di Partito ed al suo normale svolgimento.

Per tale motivo - conclude la nota - il Commissario Provinciale manifesta grande soddisfazione al fine di creare gli stimoli giusti atti ad affrontare una Campagna Elettorale che ci vede tutti impegnati in un evento così importante per Foggia, per la Puglia e per l'Italia".