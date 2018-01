Fanelli si dimette, anzi no: “Attacchi al partito avranno effetto boomerang”

Come non detto. Che in casa Lega, in provincia di Foggia, non si stia vivendo un periodo di serenità, era cosa nota. Ma quello che è avvenuto nelle ultime ore è surreale. Dopo la tripla sospensione di Splendido, Contini e Fariello (con rischio espulsione), la giornata di oggi è cominciata con il reintegro dell’ex consigliere comunale di Civica per la CapitAmata.

“Nessuna responsabilità da parte sua”, si legge nella nota, a firma del Commissario provinciale Roberto Fanelli. Poche ore dopo, il colpo di scena: un’altra nota che riporta le dimissioni di Fanelli. “Non mi riconosco più nei valori della lega, e nei comportamenti che lo hanno reso una carrozza senza conducente, una carovana senza valore assediata dai banditi)”.

Pronta la replica di Rossano Sasso, Coordinatore Regionale, che accoglieva le dimissioni annunciando che nelle prossime ore si sarebbe provveduto all’individuazione di una nuova figura di commissario provinciale. Ma i colpi di scena non finiscono qui. Pochi minuti e arriva un’altra nota, nella quale Fanelli smentisce di essersi dimesso: “Non si capisce la fonte della quale abbiate appreso queste notizie seppure ci fosse una profonda riflessione in considerazione degli ultimi eventi accaduti. Non vi è stata nessuna dimissione formale comunicata ai coordinamenti superiori. Non è la prima volta che accadono eventi del genere. Proprio ora che la Lega ha rasserenato gli animi. Il commissario resta saldamente a capo del l'assemblea provinciale dichiarando che qualsiasi attacco alla integrità del Partito, avrà solo effetto boomerang”.