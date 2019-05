Matteo Salvini presto in Capitanata: la Lega al lavoro per prendersi la Regione nel 2020

Si è riunito questa mattina a Bari l’esecutivo regionale della Lega Salvini Premier Puglia nominato nei giorni scorsi dal segretario Regionale On. Luigi D’Eramo. Dell’Esecutivo fanno parte: On Luigi D’Eramo Segretario Regionale, Avv. Giovanni Riviello - Vice Segretario Regionale - responsabile politico BAT, Sen. Roberto Marti - responsabile politico Lecce - Taranto - Brindisi, On. Rossano Sasso - Responsabile Politico Bari, Sig. Daniele Cusmai - Responsabile Politico Foggia, On Alberto Gusmeroli - Segretario amministrativo, On. AnnaRita Tateo responsabile Regionale Enti locali e Scuola di Formazione, On. Nuccio Altieri Responsabile Regionale Organizzazione e Comunicazione, Avv Antonella Lella, Avv Andrea Caroppo, Avv Joseph Splendido.

Lo comunica il partito regionale attraverso una nota stampa. Che continua: "Dopo la costituzione della Lega Salvini Premier Puglia avvenuta a metà aprile, questo esecutivo regionale guiderà la fase di strutturazione del partito in Puglia che si concluderà con le nomine dei segretari provinciali e comunali entro i prossimi mesi".

“La Lega in Puglia - ha dichiarato l’On D’Eramo - può contare su una ottima classe dirigente ed un grande consenso territoriale, sono certo che alle prossime Europee raggiungeremo in questa regione un importantissimo risultato elettorale che rappresenterà il primo grande passo per liberare la Regione Puglia dalla sinistra nel 2020. Stiamo lavorando per organizzare la presenza del nostro Leader Matteo Salvini in Puglia che nei prossimi giorni verrà a dare forza e sostegno ai candidati della Lega”.