Lega in campo per il 'No Tax Day': vertici a Foggia per propagandare la "rivoluzione fiscale" contro il 'Governo delle tasse'

"In occasione del NO TAX DAY indetto dal Segretario Federale della Lega, Matteo Salvini, ci sarà un appuntamento in ogni Regione e la Lega pugliese terrà l’incontro a Foggia domani alle ore 11.00 presso l’Opera Pia Scillitani". Lo comunica la Lega Foggia. "Una giornata per propagandare le idee di rivoluzione fiscale della Lega che già al Governo ha tentato di portare la Flat Tax al 15% per le partite IVA fino a 65.000 euro che ha permesso a tante imprese di respirare, svilupparsi, assumere, ha visto la nascita di migliaia di nuove partite IVA e insieme a Quota 100 rappresenta un punto cardine della politica economica nel programma del partito. Idee di buonsenso contro il Governo delle tasse e poltrone PD-M5S che ancora una volta ha dimostrato il tradimento verso gli Italiani votando l’approvazione del MES".

Per l’occasione, insieme al Segretario Provinciale Cusmai, ci saranno l’Europarlamentare Casanova, l’On. Tateo e il Vicesegretario Regionale Riviello insieme ad altri esponenti di vertice provinciale e regionale della Lega pugliese. Nel pomeriggio si terrà incontro anche a San Severo, alle ore 18.30, in Corso Vittorio Emanuele II.