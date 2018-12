Loro ci saranno, da Foggia un pullman per Salvini: giovani leghisti di Capitanata in partenza per Roma

L'8 dicembre il popolo della Lega si ritroverà a Roma per una grande manifestazione a sostegno del vicepremier Matteo Salvini e dell'operato del Governo. In Piazza del Popolo, infatti, si riverseranno militanti, sostenitori e semplici simpatizzanti provenienti da tutte le regioni d’Italia (sono previsti almeno 200 pullman).

Sarà presente anche la Capitanata: da Foggia, infatti, partirà un pullman organizzato da Lega Giovani – l’incarico è stato conferito direttamente dai vertici nazionali – i cui partecipanti provengono per lo più dalle fila del movimento giovanile del partito del Ministro dell’Interno (La Lega, nella nostra provincia, continua ad affascinare soprattutto i più giovani).

“Essendo uno dei gruppi più importanti di Lega Giovani a livello nazionale, non potevamo sottrarci a questa importantissima manifestazione. Abbiamo raccolto adesioni ovunque, dal capoluogo al piccolo centro. Ciò non è che un’ulteriore conferma dell’appeal esercitato dalla Lega. Scenderemo in piazza, ancora una volta, per ribadire la nostra vicinanza e il nostro sostegno a Matteo Salvini, che in questi mesi sta svolgendo un importantissimo lavoro. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: dal numero più che dimezzato degli sbarchi di immigrati clandestini all’approvazione del Decreto Sicurezza, necessario per l’Italia. La Lega è una grande famiglia in cui i più giovani hanno una grandissima importanza e, come riconoscimento per i nostri continui sforzi sul territorio, c’è stato affidato il compito di organizzare il pullman per la suddetta manifestazione. Qualcuno parla di una fantomatica Marcia di Salvini su Roma, ma agitare lo spettro del fascismo immaginario non conviene a nessuno, nemmeno alla sinistra. In Italia non c’è nessun pericolo fascista (ditelo anche a Pamela Anderson). A Roma avverrà solo un grande abbraccio collettivo col nostro leader, che si batte continuamente per un’Italia migliore e per la tutela del suo popolo”, ha commentato Mario Giampietro, segretario provinciale di Lega Giovani.