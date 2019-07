Esordio pessimo per il Landella bis, la Lega rompe con il sindaco. Di Fonso: "Non sappiamo cosa farcene di questa politica"

Tumulti e strappi politici in aula dopo l'elezione del presidente del consiglio Leonardo Iaccarino, oggi a Foggia. Di Fonso, il più suffragato delle elezioni 2019, aveva chiesto a più riprese quello scranno, facendo intervenire anche il suo partito, la Lega. Niente da fare: la restante parte della maggioranza, sindaco compreso, hanno votato per l'azzurro Iaccarino, nè la Lega ha avuto il coraggio di affondare il colpo con i suoi cinque consiglieri e di votare con le opposizioni Annarita Palmieri. "Assessorati non ne vogliamo più, ora Landella governi da solo se ne è capace".