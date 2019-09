"Piena fiducia nella Lega di Foggia", Stefano Patella si smarca dai dissidenti: "Non ho sottoscritto alcun documento"

“Apprendo con sgomento e incredulità che io avrei sottoscritto un documento che mette in discussione l'operato della Lega Salvini in Provincia di Foggia. Smentisco fermamente e categoricamente di aver apposto la predetta firma o di aver appoggiato in qualsivoglia modo l'iniziativa di quelli che vengono definiti "dissidenti" . Così Stefano Patella, ex segretario cittadino di Lucera, in relazione all’articolo pubblicato ieri da Foggiatoday contenente un comunicato stampa redatto dai ‘dissidenti’ in cui si elencavano i nomi dei sottoscrittori di un documento critico nei confronti della gestione D’Eramo.

Patella chiede la rettifica e aggiunge. “Colgo l'occasione per confermare piena fiducia nell'operato della Segreteria Regionale del partito in Puglia e della Segreteria della provincia di Foggia".