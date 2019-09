La Lega Foggia cambia (di nuovo) squadra: ecco la segreteria targata Vigiano, in campo oltre 30 nomi

"Una squadra energica e ben amalgamata in grado di imprimere il giusto input al proficuo lavoro che la Lega di Foggia si appresta a porre in campo nel capoluogo dauno e per i suoi cittadini". Con queste parole il segretario cittadino Antonio Vigiano annuncia e dà il benvenuto ai nuovi componenti della segreteria cittadina. Si cambia di nuovo: nuovo segretario, altra segreteria. "Sono convinto - aggiunge Vigiano- che insieme il partito potrà rappresentare le variegate sensibilità e rispondere alle innumerevoli istanze che ci pervengono dalla nostra comunità. A ciascuno di loro formulo i miei più sentiti auguri di buon lavoro, nell'auspicio che dialogo, concertazione e sinergia siano forieri di un percorso di crescita politica, sociale ed economico-culturale nell'interesse di Foggia".

Di seguito i nomi dei neo-nominati componenti della segretaria cittadina di Foggia: Rocco Petrillo (Presidente Onorario); Antonio Tricarico (Vice Presidente con delega ai Social e Media); Vincenzo Manzullo (Organizzazione); Giuseppe Botonico (Tesoriere); Giovanni Soccio (Tesseramento); Cristina Leardi (Comunicazione); Vincenza D'Aloia (Trattamento dati personali e Archivio); Patrizia Vincitorio (Commissione Disciplina e Garanzia); Gianluigi Cutillo (Iniziative Politiche); Antonio La Torre (Formazione Politica); Pippo Nigri (Statuto e Regolamenti); Michele Spirito (Famiglia); Antonio Papa (Lavoro e Rapporti con le categorie datoriali); Gianluca Russo (Volontariato); Mariangela Manzo (Scuola e Ricerca); Maddalena Di Natale (Politiche Abitative); Mina Scardi (Ambiente); Stella Foglio (Rapporto ordini professionali); Adelmo Morellina (Sicurezza); Maurizio Malgieri (Sanità); Antonella Racabo (Legalità); Luciano Natale (Cultura); Michele Di Viccaro (Cooperazione e sviluppo); Massimiliano Ciullo (Quartieri e Borgate); Francesco Mammola (Pianificazione del Territorio); Claudio Quaglione (Economia e Finanza Locale); Alfonso Carella (Politiche Giovanili); Roberta Apicella (Immigrazione); Rossana De Leo (Sport e Tempo Libero); Alessandra Saponaro (Politiche sociali); Mario Russo (Rapporti Associazioni di Categoria); Chiarastella Cannone (Pari Opportunità).

Inoltre, ne risultano componenti di diritto i due consiglieri comunali Salvatore De Martino e Concetta Soragnese, i due assessori Paolo La Torre e Raffaella Vacca, il segretario provinciale Daniele Cusmai e i componenti dell'esecutivo regionale espressione della città di Foggia.