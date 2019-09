La Lega benedice i nuovi segretari foggiani, affollato incontro a 'casa Masi' con Casanova e Sasso (e tappa da Landella)

Affollato incontro questa mattina a Foggia presso il D-Campus, la struttura di via Napoli, dove la Lega è tornata a riunire i suoi dirigenti di partito ed amministratori. Dopo la raffica di nomine che ha mutato la geografia del potere e della gestione nel partito di Salvini al Sud, rafforzando l’asse D’Eramo-Casanova, e mutando volti ed equilibri instaurati nel passato sui territori dall’ex segretario regionale Andrea Caroppo, l’esecutivo regionale della Lega Puglia rappresentato dal parlamentare Rossano Sasso ha voluto incontrare i neo nominati segretari sui territori e gli amministratori leghisti, per augurare buon lavoro e serrare le fila rispetto alla “stagione di dura opposizione” al Governo che tocca ora fare al partito di Matteo Salvini dopo i noti stravolgimenti nazionali. Presenti, oltre ai neonominati segretari cittadini della Capitanata, il segretario provinciale Daniele Cusmai e il rinnovato organismo provinciale della Lega (tutto a trazione Cusmai-Ursitti), quindi gli amministratori foggiani (al completo la pattuglia assessorile e consiliare, Vacca – La Torre e De Martino – Soragnese), il neonominato segretario cittadino Antonio Vigiano. E il padrone di casa, l'ex caroppiano Sario Masi. Tra gli assenti spiccavano gli espulsi dal gruppo consiliare di Foggia (Foggia, Di Fonso, Iadarola) e il sindaco di Apricena, Antonio Potenza.

Dopo i saluti istituzionali col sindaco di Foggia Franco Landella, ha raggiunto il D-Campus anche l’europarlamentare Massimo Casanova. “La mia presenza qui è per mettermi a disposizione del territorio, che deve considerarmi un riferimento diretto e costante in UE per le istanze di Foggia e della Capitanata. L’ho detto al sindaco Landella, lo dico ai nostri amministratori e ai nostri dirigenti. Io sono qui e lo sarò periodicamente per fare il punto sulle problematiche e aiutare queste realtà a rilanciarsi mediante le innumerevoli opportunità che potrebbero derivare da un lavoro serio e organizzato a Bruxelles” ha dichiarato a Foggiatoday l’imprenditore romagnolo, foggiano d’adozione. Casanova non si sofferma su temi strettamente politici, fa eco a Sasso laddove ricorda del duro lavoro di opposizione che aspetta ora il partito di Salvini a Roma (“Matteo è stato molto chiaro nella riunione di martedì tenuta con tutti i parlamentari”) e annuncia l’istituzione di tavoli di lavoro permanenti su base provinciale per costruire la sua agenda di lavoro europea. I temi più strettamente “partitici” sono lasciati ai segretari. Per Daniele Cusmai “la Lega Foggia rafforza, con il nuovo corso, il suo lavoro sul territorio”. Diversi i momenti di frattura e caos delle settimane scorse, anche e soprattutto a Foggia: il tentativo è quello di mettere la parola fine “all’anarchia” e cominciare a “fare il partito”. Tanto più che si va aprendo una sfida enorme, rappresentata dalle elezioni regionali 2020. E’ lì che la Lega dovrà mostrare sul campo quanto vale in Puglia e provare a strappare la golden share ad Emiliano e al centrosinistra. I dirigenti non lo dicono chiaramente ma che il candidato presidente della coalizione di centrodestra possa essere un leghista è ipotesi molto accreditata nell’ambiente salviniano. La decisione spetterà al tavolo nazionale della coalizione dove Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia si divideranno le Regioni. Escludono che Giorgia Meloni possa imporre Raffaele Fitto. Né appaiono fondati i rumors su Casanova stesso: l’europarlamentare ha escluso nei giorni scorsi la sua discesa in campo. Le liste potrebbero essere "rivelate" già nelle prossime settimane. In pole da Foggia il segretario provinciale Daniele Cusmai.